1 ay cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile gelen zanlı Mehmet Kocagöz tatiline cezaevinde devam edecek.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, olguları aktardı. Polis, zanlı Mehmet Kocagöz’ün 02.01.2020 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığını ve narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine tasarrufunda 1 buçuk gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, turist statüsündeki zanlının tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.