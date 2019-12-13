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1 ay cezaevine gönderildi

1 ay cezaevine gönderildi

13 Aralık 2019 Cuma 14:42
1 ay cezaevine gönderildi

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havaalanında meydana gelen emanetçi tarafından sirkat suçlamasına methaldar olan zanlı Begench Halyllayev tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Bayır olayla ilgili bulguları aktardı. Bayır, zanlı Begench Halyllayev’in 12 Aralık 2019 tarihinde saat 09.30 raddelerinde Ercan Havalimanı içerisinde meydana gelen Emanetçi tarafından sirkat suçundan Methaldar olduğunu belirtti. Polis, olayın 12 Aralık 2019 tarihinde saat 09.30 raddelerinde Ercan Havalimanı içerisinde Zanlı Lefkoşa'da sakin Begench Halyllayev’in Girne'de sakin Nazar Sadykov tarafından yolcu salonunda bulunan Fatima Muradova'ya teslim etmesi için verdiği 9.800 ABD Dolarını sirkat ettiğini anlatı. Polis, müştekinin mesele ile ilgili olarak zanlı aleyhinde şikâyetçi olduğunu ve ayni gün mesele ile ilgili olarak zanlı üzerinde yapılan aramada 5.050 ABD Doları ve yolcu salonu içerisinde yapılan aramalar neticesinde, tuvaleti tavanına sakladığı 5.680 ABD Dolarının tespit edildiğini söyledi. Polis, söz konusu paranın 9.800 ABD Dolarının emare olarak alındığını ve zanlının ayni gün suçüstü hali tespit edilerek tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının 12 Aralık 2019 tarihinde gönüllü ifade vererek işlemiş olduğu suçunu itiraf ettiğini söyleyerek, 21 Mayıs 2020 tarihine değin çalışma izni bulunun zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Begench Halyllayev
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