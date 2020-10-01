1 ay cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen şiddet tehdidi ve cinsel taciz suçlarından tutuklanan Osman Yurtseven bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının Çatalköy’de birlikte yaşadığı kız arkadaşını iki kez tehdit ettiğini, bir kez de cinsel taciz suçunu işlediğini belirtti. Polis, zanlının evden ayrılmak istediği gerekçesiyle eline tavayı alıp, havaya kaldırdıktan sonra evden ayrılmak istediği gerekçesiyle kız arkadaşını, “Eğer gidersen seni öldürürüm” diyerek tehdit ettiğini söyledi. Polis, zanlının 26 Eylül tarihinde ise whatsapptan kız arkadaşına kendi cinsel organının fotoğrafını gönderip, cinsel taciz suçu işlediğini belirtti. Polis, zanlının 27 Eylül’de ise yine whatsapptan kız arkadaşına mesaj atıp, “Ses kayıtlarını ailene göndereceğim” diyerek tehdit ettiğini ifade etti.

Zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını, 3 gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti. Zanlı bir ay süreyle cezaevine gönderildi.