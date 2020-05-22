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1 ay cezaevine gönderildi

Ozanköy'de meydana gelen sirkat ve Mülke Tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Yassan Al Edwan teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Mayıs 2020 Cuma 14:26
1 ay cezaevine gönderildi
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Ozanköy'de meydana gelen sirkat ve Mülke Tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Yassan Al Edwan teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Soyel olayla ilgili bulguları aktardı. Soyel huzurunda bulunan Zanlı Yassan AL Edwan'in Girne'de meydana gelen "Sirkat ve Mülke Tecavüz" suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 09-12 Mayıs 2020 tarihleri 15.00 - 15.00 saatleri arasında Ozanköyde Ş.T'ye ait ikametgâhın bahçesi içerisinde muhafaza edilen 2000 TL değerindeki bir adet Gripson marka havuz motoru ve su borularını sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Mesele polisin bilgisine 17 Mayıs 2020 tarihinde gelmesi üzerine aynı gün zanlının Alsancak'da ikametgâhında tespit edilerek konu su motoru ve tesisat boruları bahçesinde tespit edildiğini aktaran polis emare olarak zapt edildiğini söyledi. Mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirten polis zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Yassan Al Edwan
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