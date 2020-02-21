1 ay cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Tüccaroğlu isimli işyerinde çalışmakta olan zanlı Muhammed Pekalın depodan kuru yemiş çaldığı gerekçesi ile tutuklanmasının ardından bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Şener olayla ilgili bulguları aktardı. Şener huzurda bulunan zanlı Muhammed Pekalın’ın u 14-15 Şubat tarihleri arasında çalışmakta olduğu Tüccaroğlu Ltd. isimli iş yerinden iş yerine ait 22.5 kg çiğ badem, 30 kg ağırlığındaki iran fıstığını ve 30 kg ağırlığındaki antep fıstığını çaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis tutuklanan zanlının tasarrufunda söz konusu ürünlerin tespit edildiğini ve suçunu kabul eder nitelikte gönüllü ifade verdiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek çalışma izni iptal edilen zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.