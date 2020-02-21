banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116803
ALTIN
323.151
DOLAR
6.1162
STERLİN
7.9162
EURO
6.6096
Bin yüz 92 kişi konut sahibi olacak...
Bin yüz 92 kişi konut...
Devletin İsrafı ve İflası
Devletin İsrafı ve İflası
Statükoyu bu açıdan hiç düşünmemiştiniz
Statükoyu bu açıdan hiç düşünmemiştiniz
Hastaneleri Bekliyoruz, Temellerini Değil
Hastaneleri Bekliyoruz, Temellerini Değil

1 ay cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Tüccaroğlu isimli işyerinde çalışmakta olan zanlı Muhammed Pekalın depodan kuru yemiş çaldığı gerekçesi ile tutuklanmasının ardından bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

1 ay cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Tüccaroğlu isimli işyerinde çalışmakta olan zanlı Muhammed Pekalın depodan kuru yemiş çaldığı gerekçesi ile tutuklanmasının ardından bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

21 Şubat 2020 Cuma 12:56
1 ay cezaevine gönderildi
banner337

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner317
Lefkoşa’da faaliyet gösteren Tüccaroğlu isimli işyerinde çalışmakta olan zanlı Muhammed Pekalın depodan kuru yemiş çaldığı gerekçesi ile tutuklanmasının ardından bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Şener olayla ilgili bulguları aktardı. Şener huzurda bulunan zanlı Muhammed Pekalın’ın u 14-15 Şubat tarihleri arasında çalışmakta olduğu Tüccaroğlu Ltd. isimli iş yerinden iş yerine ait 22.5 kg çiğ badem, 30 kg ağırlığındaki iran fıstığını ve 30 kg ağırlığındaki antep fıstığını çaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis tutuklanan zanlının tasarrufunda söz konusu ürünlerin tespit edildiğini ve suçunu kabul eder nitelikte gönüllü ifade verdiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek çalışma izni iptal edilen zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

banner335
Anahtar Kelimeler:
LefkoşaMuhammed PekalınTüccaroğluKuru Yemiş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa’da uyuşturucu
Lefkoşa’da uyuşturucu
Ani ve gayrı tabii ölüm (gelişme)        
Ani ve gayrı tabii ölüm (gelişme)        
Udayewa 7 gün daha tutuklu kalacak
Udayewa 7 gün daha tutuklu kalacak
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu
Akacan'ın sanal bet davası derinleşiyor
Akacan'ın sanal bet davası derinleşiyor
Uyuşturucu alım satımından tutuklanmışlardı
Uyuşturucu alım satımından tutuklanmışlardı
3 yıldır ülkede kaçak yaşıyor
3 yıldır ülkede kaçak yaşıyor
Kayıp aranıyor
Kayıp aranıyor
Anayasa Mahkemesinden Özgürgün ile ilgili ilk karar
Anayasa Mahkemesinden Özgürgün ile ilgili ilk karar
Evden hazine fışkırdı!
Evden hazine fışkırdı!

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim