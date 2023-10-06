Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta beş kişi uyuşturucudan tutuklandı.

Lefkoşa’da dün 34 yaşındaki Y.N.D.’nin (E-34) kaldığı evde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 20 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan dört adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 9 bin 200 TL ve 260 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Y.N.D. tutuklandı.

Gazimağusa’da ise dün A.Ç.(E-46) ve A.E.’nin (E-41) kaldığı evde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet kağıt parçası, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü, hassas terazi ve cam pipo bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Öte yandan Güzelyurt’ta Manisa Bulvarı üzerinde dün polis tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında kontrol maksatlı durdurulan R.G.B.M.’nin (E-22) kullanımındaki ve A.O.A’nın .(K-33) yolcu olarak bulunduğu araçta ve üzerlerinde polis tarafından yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Tehditle mal istemek suçundan bir kişi tutuklandı

Y.N.(E-50) dün 425 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, Alayköy Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerine giderek, söz konusu iş yerinin kendi çalıştığı şirkete borcu olup ödemediği gerekçesiyle, kanunsuz olarak taşıdığı tasarrufundaki bıçağı iş yeri işletmecisine gösterip, borcunun iki katını ödemesi yönünde tehdit etmek suretiyle çalmak niyetiyle tehditle mal istemekten tutuklandı.

-Lefkoşa’da hırsızlık.. Bir evden para çalındı

Lefkoşa’da arkadaşları birlikte kaldığı evden, A.M.’nin (E-27) arkadaşlarına ait çanta ve valiz içerisinde muhafaza edilen 200 Euro ve 25 bin TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.

A.M. tutuklandı.

-Tartıştığı kişiyi demir copla yaralayan bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da dün aralarında yaşanan tartışma sonucu M.Ş.(E-38), Ü.E.’nin evine izinsiz olarak girip mülküne tecavüz ettikten sonra, kanunsuz olarak taşıdığı tasarrufundaki demir cop ile Ü.E.’yi başından yaraladı.

M.Ş. tutuklandı.

-Vadili’de tavşan telefine yasal işlem

T.A.’nın (E-23) dün Vadili ovasında bulunan Lişina bölgesinde koyun otlattığı sırada, sorumluluğundaki ruhsatsız ve başıboş kurt cinsi köpeğin bir adet ova tavşanını yakalayıp telef etmesine müsaade ettiği tespit edildi.

Bahse konu ova tavşanı emare olarak alınırken T.A. aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

İskele’de kavga

İskele Boğaz’da faaliyet gösteren bir restoran içerisinde bugün aralarında yaşanan tartışma sonucu C.G.(E-50) 238 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada bir taraf olup, A.A.(E-38) 242 miligram alkollü içki tesiri altında, İ.A.(E-39) 131 miligram alkollü içki tesiri altında, M.Y.O.(E-22) 34 miligram alkollü içki tesiri altında ve S.A.(K-30) 120 miligram alkollü içki tesiri altında oldukları sırada kavga edip, yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yapmaktan tutuklandı.

-İzinsiz müzik yayınına ceza

Girne bölgesinde faaliyet gösteren eğlence mekanlarında polis tarafından yapılan kontrolde, iki restoranın müzik yayın izinleri olmadığı halde izinsiz olarak ses yükseltici alet kullanıp müzik yayını yaptıkları ve bir restoranın ise yetkili makamdan alınmış alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, alkollü içki tasarruf edip satışa sunduğu tespit edildi.

İşletmeciler aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-KKTC’de ikamet izinsiz ikamet eden iki kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Yüksekten beton zemine düşen işçi yaralandı

Küçükerenköy’de dün yapımı devam eden bir inşaat alanı içerisinde çalışan Selçuk Toprak (E-35), yaklaşık 8.20 metre yükseklikteki demir iskele üzerinde kalıp tahtalarını söktüğü sırada, dengesini kaybedip beton zemine düşerek yaralandı.

Toprak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

-Lefkoşa’da araç yangını

Lefkoşa’da, Şehit Mehmet Ali Arpa Sokak üzerinde dün, Ahmed Abdelmunem Ali Ahmed kullanımındaki HD 688 plakalı araçta, seyir halinde olduğu sırada muhtemelen motor bölümünde oluşan yakıt kaçağının sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu araçta yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aracın makine bölümündeki tüm plastik ve elektrik aksamları, ön kaput, farlar ve tampon yanarak zarar gördü.

-Alkollü sürücülerin neden olduğu iki trafik kazası meydana geldi yaralanan olmadı

Girne’de bugün Mete Adanır Caddesi üzerinde, Emeka Nelson IKE (E-25) 89 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZPN 482 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve önündeki araçların durması sonucu durmak zorunda kalan Kenan GÜNEŞ (E-41) yönetimindeki EU 258 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. ZPN 482 plakalı araç sürücüsü Emeka Nelson IKE tutuklandı.

Öte yandan bugün Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde, Mustafa ÖzkuL (E-27) 235 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JA 104 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve önündeki araçların yavaşlaması sonucu yavaşlamak zorunda kalan Murat Dural (E-33) yönetimindeki VJ 843 aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken JA 104 plakalı araç sürücüsü Mustafa Özkul tutuklandı.