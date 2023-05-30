Girne’de uyuşturucu tasarrufundan 4 kişi tutuklandı. Polis Basın Bülteni’ne göre, Girne’de dün öğle saatlerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri Z.Ö.’nün (E-43) kullanımındaki ve E.S.’nin (E-58) yolcu olarak bulunduğu araçta yaptığı aramada yaklaşık 10 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu içerdiğine inanılan kuru ot, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu içeren 5 adet kağıt parçası, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 adet ucu yanık sigara bulunarak emare alındı.

Z.Ö.’nün ikametgahında yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 1 adet kağıt parçası ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen Y.A.’nın (E-26) ikametgahında yapılan aramada, aynı tür uyuşturucu içerdiğine inanılan 2 adet kağıt parçası ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 400 TL nakit para bulundu.

Bahse konu şahıslarla ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan İ.K.(E-55) tutuklandı.

-17 yaşlarında iki kız kayıp

Gazimağusa’da polise verilen bilgiye göre 17 yaşındaki Çağla Çam’dan 28 Mayıs’tan beri haber alınamıyor.

Hürmüse Keklikler’in de 26 Mayıs’ta Çayırova köyündeki konutundan ayrıldığı ve henüz geri dönmediği belirtildi.

-Araç yangını

Tepebaşı’nda Nesih Yakar’ın (E-20) kullanımındaki aracın park halinde bulunduğu sırada muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi

Yangın, Yakar tarafından söndürülürken, yangın sonucu aracın makine bölümündeki muhtelif elektrik kabloları ile aksamları ve plastik aksamları, motor kaputu ve boyası zarar gördü.