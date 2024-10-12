Ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanarak, aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Kapama saatine uymayan işletmeye yasal işlem...

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa bölgesinde faaliyet gösteren işyerlerinin kapatma saatlerine yönelik Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından dün gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucunda, bir işyerinin mekan kapatma saatine uymayıp halen faaliyette olduğu tespit edildi.

İşyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Gümrüksüz maraş otu ele geçirildi

Öte yandan Gönyeli’de, dün, saat 19.30 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, M.U.’nun (E-28) kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, toplam 1695 maraş otunu gümrüksüz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edilerek, emare olarak alındı. M.U.’ya Gümrük ve Rüsumat Dairesi tarafından 50 bin TL idari para cezası kesildi.

-Girne'de sarhoş oldukları için taksiye alınmadılar...kavga çıktı

Girne’de, saat 03.00 sıralarında, Canbulat Sokak’ta, alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları için taksiye alınmadıkları gerekçesiyle, 316 miligram alkollü içki tesiri altındaki A.C.Ç.(E-26) ve 341 miligram alkollü içki tesiri altındaki Z.T.T.(E-26) bir taraf olup, diğer taraf olan Ş.Ş.(E-26), M.Ş.(E-24) ve K.A.(E-25) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine gelişigüzel vurarak, kavga etti. Aldığı darbeden dolayı Z.T.T.’nin sağ el baş parmak kemiği kırıldı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.