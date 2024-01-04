Serdarlı-Ulukışla yolunda trafik nedeniyle çıkan kavgada bir kişi darp edildi.

Polisin verdiği bilgiye göre, M.K. (E-39), dün saat 08.00 sıralarında, Serdarlı-Ulukışla yol kavşağında tehlikeli sürüşle kendi aracını geçtiği ve akabinde de trafik kazası yaptığı gerekçesiyle T.Ç.’yi (E-32) darp etti. M.K. tutuklandı.

-İzinsiz ateşe yasal işlem...

Bahçeliköy’deki arazisinde dün öğleden sonra yetkili makamlardan izin almaksızın otlarla inşaat molozlarını ateşe veren S.Ş.(E-45) hakkında yasal işlem başlatıldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 300 metrekarelik alandaki otlar ve inşaat molozları yandı.

-İkamet izinsiz 11 kişi tutuklandı

Öte yandan dün ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde ikamet izinsiz 11 kişinin tutuklandığı açıklandı.