KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (KOKAİN) İTHAL VE TASARRUFU

21.05.2024 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından GKRY bölgesinden KKTC’ye giriş yapan M.E.K.(E-31)’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 35 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi cihazı tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

DÜKKAN AÇMA, HIRSIZLIK VE KASTİ HASAR

Şubat 2023 - Nisan 2024 ayları arasında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir restoranın penceresinin kilidi kırılarak hasara uğratılmış ve açılarak içeriye girildikten sonra, restoran içerisinde muhafaza edilen 4 şişe alkollü içki, merdiven, elektrik ve internet kabloları, restoran ve piknik tüpleri, tente, sıcak hava tabancası, 2 adet projektör, 12 adet ampül, tekerlekli servis arabası ve 2 adet tavan hoparlörü çalınmıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen O.Ö.B.(E-38) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

21.05.2024 tarihinde, ülke genelinde Polis Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

21.05.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Hamitköy’de bir evin bahçesinde, muhtemelen yakılan ateş fırınından atılan kıvılcımların fırın üzerinde bulunan tahtaları tutuşturması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, 27 adet plastik sandalye, 2 adet çadır, 3 adet elektrikli süpürge, 3 adet halı, 3 adet araç lastiği, 3 adet valiz, 80 adet palet tahta ve 80 adet plastik sebze kasası yanarak zarar görürken, atıl durumdaki bir salon aracın ise arka tamponu ısıdan dolayı erimiştir. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

21.05.2024 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso caddesi üzerinde, Şifa SAYMAN (K-51) yönetimindeki KH 240 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Atlar Market önüne geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yaya geçidi üzerinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Emine ÖDÜK (K-50) ve Mehmetali TÜLEGEN (Ç-1,5)’e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yayalar, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Mehmetali TÜLEGÜN’ün sağ ayağında kırık teşhisi nedeniyle, yapılan tedavisinin ardından her iki yaya da taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.