Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, 13-29 Ağustos tarihleri arasında adına yazılmış olan trafik cezasını sahteleyerek tedavüle süren İ.F.’nin (E-33) tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

-Çember Operasyonu’nda bir kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı tarafından çarşamba günü yürütülen Çember Operasyonu kapsamında bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, M.S.’nin (E-29) ilk olarak saat 17.30 sıralarında İskele’de Granel Çemberi’nde trafik ekipleri tarafından kontrol amaçlı durdurulduğu ve burada başkasına ait ehliyet ibraz ederek, başka biri adına ceza yazılmasını sağladığı belirtildi.

Ardından aracında ve Girne’deki evinde yapılan aramada uyuşturucu madde tespit edilen şahsın tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

- Boğazköy’de hırsızlık

Boğazköy’de pazar günü saat 11.30 sıralarında meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin yürütülen soruşturmada zanlı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, olayda, süpermarketin araç park yeri önündeki yol kenarında düşürülen para cüzdanı ve içerisindeki 4 bin 595 TL nakit para ile kredi kartlarının çalındığı kaydedilerek, tespit edilen zanlı D.A.(E-50) hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma devam ediyor.

- Süpermarketten 2 tane şarjlı diş fırçası çalan şahıslara yasal işlem

Demirhan’daki süpermarketten 2 şarjlı diş fırçası çalınması olayında iki kişi zanlı olarak tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, salı günü saat 17.30 sıralarında meydana gelen hırsızlık olayında, müşteri olarak markette bulunan şahısların fırçaları ödeme yapmadan market dışarısına çıkardığı kaydedildi.

Açıklamada, meselede zanlı olarak görülen A.S.(E-21) ve Ç.A.’nın (K-20) aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı, soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

- Alkollü şahıs bulunduğu yere ambulans çağırdı, ambulans şoförünü darp etti

Derince’de dün akşam alkol tesiri altında olan şahıs, sağlık sorunu olduğu gerekçesiyle ambulans çağırdı, gelen ambulans şoförü ve sağlık görevlisine küfür ederek, şoförü darp etti.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, dün saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, alkollü içki tesiri altında olan ancak nefes örneği vermeyi reddeden N.K.Ö.’nün sağlık sorunu nedeniyle 112 Acil Servis ambulansı çağırdığı, bulunduğu yere gelen görevlilere küfür ettiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu şahsın ambulans şoförünün sağ koluna ve sol dizine de vurduğu, bağırarak çevreye rahatsızlık verdiği kaydedildi.

Şahsın tutuklandığı, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

- İskele’deki yangında 844 paket yalıtım malzemesi zarar gördü

İskele’de dün saat 10.30 sıralarında yapımı devam eden binanın zemin katındaki havalandırma boşluğunda yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 844 yalıtım malzemesinin yandığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.