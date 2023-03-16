Lefkoşa’da 10-14 Mart tarihleri arasında 6 farklı evin bahçesinden 17 boş tüp gaz (mutfak tüpü) çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, zanlı görülen E.K.(E-55), M.A.(E-21) ve A.H.(E-20) tespit edilerek tutuklandı. 

Dicarlo, Dün Hristodulidis’le Bir Araya Geldi Dicarlo, Dün Hristodulidis’le Bir Araya Geldi