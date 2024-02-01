Gazimağusa’da dün 65 yaşındaki Şaban Er ve 50 yaşındaki İskender Bayram, aniden rahatsızlanarak yaşamlarını yitirdi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Er’ ile aracıyla seyir halindeyken aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden Bayram’a doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadığı bildirildi.

-Otel ve iş yerini kasti hasara uğrattılar

Girne’de kaldığı otele giden A.Ç.(E-50) abisinin otele gelmediği gerekçesiyle dün otelin restoranında bulunan camları, dekor amaçlı bulunan çakıl taşlarını kırdı ve bağırıp rahatsızlık yaptı.

A.Ç. tutuklandı.

Öte yandan Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işletmeye dün izinsiz olarak giren A.A. (55) alçıpan duvarı keserek hasara uğrattı. A.A. aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-KKTC’de ikamet izinsiz ikamet eden üç kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan kontrol ve denetimler sonucunda, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen üç kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Alkolü sürücüler trafik kazasına neden oldu

Gazimağusa ve İskele’de dün alkollü sürücüler trafik kazasına neden oldu.

Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde Halit Kurt (E-54) dün 193 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JD 947 plakalı araç ile Anıt çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Ahmet Sergeç (E-40) yönetimindeki SK 969 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Öte yandan, İskele’de bir apartmana ait araç park yeri içerisinde, Behzad Khodabakhsh Olyaie (E-29) 233 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VA 335 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek araç park yerinin sol tarafında park halinde olan UA 820 plakalı aracın sağ ön kısmı ile NA 639 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ileriye savrulan VA 335 plakalı araç, apartmanın duvarına çarparak durdu.

VA 335 plakalı araç sürücüsü Behzad Khodabakhsh Olyaie tutuklandı.

