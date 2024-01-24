Eski sağlık tetkik sonucu raporunu sahteleyip tedavüle sürdüğü tespit edilen kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; H.A.(E-23), 1 Kasım 2023 tarihinde Lefkoşa’da, muhaceret işlemi yapabilmek için daha önceden kendisine verilen sağlık tetkik sonucu raporunu sahteledi ve internet üzerinden Muhaceret Sitesine göndererek tedavüle sürerek kayıt temin etmeye kalkıştı. Bahse konu kişi tutuklandı.

-18 yaşından küçük şahıslara tütün ürünü satmak

Güzelyurt’ta bir market işletmecisi aleyhinde, dün saat 10.00 sıralarında 18 yaşından küçük birine sigara sattığı gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.

-KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.