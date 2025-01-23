Alayköy Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan Ö.D.(E-39), işyeri adına yapmış olduğu muhtelif bahçe ve ev ürünleri satışından temin ettiği toplam 83 bin 706,97 TL nakit parayı, işyerine teslim etmeyip çaldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 26 Kasım 2024-04 Ocak 2025 tarihleri arasında meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

- Alkollü şahıs çevrede rahatsızlık yaratmaktan tutuklandı

Girne’de dün, S.Y.(E-45) 357 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, kamuya açık bir yer olan Küpdemir Sokak’ta makul mazereti olmaksızın bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklandı.

- KKTC'de ikamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.