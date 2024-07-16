KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

1. 15.07.2024 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından ortak gerçekleştirilen operasyon kapsamında, M.K.(E-26)’nin tasarrufunda yaklaşık 70 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 10 adet karton kağıt tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 16.07.2024 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Girne’de, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, G.G.(E-33)’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada, 4 paket satışa hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık 2,5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Akabinde bahse konu şahsın Girne’de kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise, yaklaşık 4 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerlerinde yaklaşık 0,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan iki adet öğütücü ve bir adet hassas terazi tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU, ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU (GELİŞME)

15.07.2024 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Girne Turizm Limanı’nda, Lefkoşa ve Girne Polis Müdürlüklerine bağlı Polis Ekipleri tarafından ortak gerçekleştirilen Nokta Operasyonu kapsamında yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile ilgili bağlantısı olduğuna inanılan F.İ.(E-34) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ PATLAYICI MADDE TASARRUFU

15.07.2024 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Lefkoşa’da, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, R.Y.(E-28)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, 2 adet canlı tabanca mermisi tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

02.05.2024 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren bir turizm acentesinde çalışan K.Ç.(E-38)’nin, KKTC’de bulunan bir otelde tatil yapacak olan acente müşterisinden işyeri adına temin etmiş olduğu 76.935 TL otel konaklama ücretini, işyerine teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.









EV AÇMA, HIRSIZLIK VE KASTİ HASAR

15.07.2024 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, İskele’de bir inşaatın şantiye alanı içerisinde bulunan işçi lojmanın kapısına ait kilit kırılıp hasara uğratılarak açılmış ve içeriye girildikten sonra, lojmanın koğuşunda muhafaza edilen 10 şahsa ait toplam 55,300 TL nakit para alınıp çalınmıştır. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.Y. (E-40) tespit edilerek tutuklanmıştır.

Yürütülen soruşturma kapsamında ise, M.Y.’nin 13.07.2024 tarihinde, Kalecik’te başka bir inşaatın şantiye alanı içerisinde bulunan işçi lojmanın açık durumdaki kapısından içeriye girdiği ve lojmanın koğuşunda muhafaza edilen iki şahsa ait toplam 63,800 TL nakit parayı da çaldığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

12.07.2024 tarihinde, İskele’de Long Beach bölgesinde, bir apartmanın girişinde bulunan apartman sakini bir şahsa ait bisiklet alınıp çalınmıştır. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen G.S.D. (E-51) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK, SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ VE İZİNSİZ ESKİ MADEN TİCARETİ YAPMAK

13.07.2024 tarihinde, Güzelyurt’ta bulunan bir arazi içerisinde muhafaza edilen toplam 65 metre uzunluğundaki bakırdan mamul çelik zırhlı kablonun çalınması ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.Ö.(E-56), A.D.(E-30) ve H.T.(E-31) tespit edilerek tutuklanmıştır.

Yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahısların, çalmış oldukları kabloyu yetkili makamdan izinsiz olarak eriterek elde etmiş oldukları 154 kilogram bakırı ise, kendilerinin olduğunu beyan ederek Bostancı’da bir şahsa satmak suretiyle, sahtekarlıkla 30,800 TL temin ettikleri de tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

15.07.2024 tarihinde, ülke genelinde Polis Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

MEKAN KAPATMA SAATİNE UYMAMAK

16.07.2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işletmede Polis Ekipleri tarafından yapılan kontrolde, işletmenin kapatma saatine uyulmayıp halen faaliyette olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

İŞ KAZASI

1. 15.07.2024 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan Ogunkola Joshua ADEKUNLE(E-36), depoda çalıştığı sırada çekmekte olduğu tahtanın üzerine düşmesi sonucu sağ eli ve ayağından yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığık Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 15.07.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Girne’de yapımı devam etmekte olan bir inşaatta çalışan Fethi YEŞİL (E-42), tahta paletleri çektiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5,5 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.







YANGIN

15.07.2024 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Altınova Köy Camisinin güney kısmındaki arazide meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık 2 dönüm kuru ot, 26 metrelik plastik sulama borusu, 4 adet çeşme, 10 metre elektirik kablosu, 5 adet narenciye, 3 adet nar ve 3 adet de incir ağaçları yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

ÜLKE GENELİNDEKİ TRAFİK DENETİMLERİNDE 509 SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ

15.07.2024 tarihinde, ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,645 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 509 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 35 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

253’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

55’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

18’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

31’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

11’i sigortasız araç kullanmak

7’si koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak,

7’si trafik ışıklarına uymamak ve

116’sı diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.