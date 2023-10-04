İkamet izni olmadığı tespit edilen 10 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 10 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)

İskele’de 30 Eylül’de kalmakta olduğu evde ölü olarak bulunan Nehir Orakçı’nın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.

-Hırsızlık

Girne’de bir mağazaya müşteri olarak giden I.C.W.(K-20)’nin, mağaza içerisinde satışa sunulan 1800 TL değerindeki kulaklığı alıp ödeme yapmadan mağaza dışına çıkararak çaldığı tespit edildi.

29 Eylül’deki olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıs tutuklandı.

-Kanunsuz Avlanma

Çayırova’da Valya mevkiinde, dün sabah, H.A’nın (E-33), fileyle tuzak kurarak, kanunsuz olarak, avlanması yasak 25 pulya kuşunu avladığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Araç Yangını

Alsancak’ta dün akşam, Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde, Cemsay Öztürk’ün kullanımındaki KA 466 plakalı salon araçta, seyir halinde olduğu sırada muhtemelen aracın makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bahse konu araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

-Trafik Kazaları

Gazimağusa'da dün alkollü sürücülerin karıştığı iki ayrı trafik kazası meydana geldi.

Polis açıklamasına göre, saat 16:00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Erkut Yılmaz (E-34) 171 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki BF 162 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden ve trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan Melek Doğan(K-45) yönetimindeki UM 868 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Öte yandan saat 02:00 sıralarında, Gazimağusa’da Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi üzerinde, Derya Erman (K-34) 180 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VF 386 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında park halinde bulunan PU 411 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle öne doğru savrulan PU 411 plakalı araç, kaldırıma ve yine park halinde bulunan SY 450 plakalı salon aracın arka kısmına da çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.