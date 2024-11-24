Güzelyurt’ta uyuşturucu

Lefke Polis Karakoluna bağlı ekipler tarafından Güzelyurt-Lefke ana yolu üzerinde gerçekleştirilen operasyonda tasarrufunda uyuşturucu bulunan bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, saat 01.00 sıralarında polis ekipleri tarafından durdurulan araç sürücüsü J.Z.’nin (E-23) üzerinde ve aracında yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Ledra Palas Kara Geçiş Kapısı’ndan yaklaşık 60 kilo kaçak et geçirmeye çalışan üç kişi tespit edildi

Lefkoşa Ledra Palas Kara Geçiş Kapısı’nda, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden KKTC’ye yaklaşık 60 kilo kaçak et geçirmeye çalışan üç kişi tespit edilerek, haklarında yasal işlem başlatıldı.

Polis, ithali yasak olmasına rağmen, H.K.’nin (E-65) 8,70 kilogram dana eti ile 14,20 kilogram kuzu etini, S.Ö.’nün (E-71) 8,10 kilogram tavuk eti, 5 kilogram kuzu kıyması, 11,40 kilogram kuzu eti ve 1,40 kilogram kuzu ciğerini, C.Ö.’nün (E-60) ise 5,450 kilogram dana kıyması ve 3,350 kilogram kuzu etini gümrüksüz olarak ülkeye sokmaya çalıştıklarını tespit etti.

Polis tarafından etlere emare olarak el konulurken, bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Polis Ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde ikamet izinsiz bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Gemikonağı’nda araç yangını

Öte yandan dün 12.0o sıralarında Gemikonağı 1 Mayıs Caddesi üzerinde Murat Karakuş’un kullanımındaki BY 456 plakalı araçta seyir halindeyken benzin kaçağının sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın motor bölümü yanarak zarar gördü.