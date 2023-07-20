İzinsiz olarak emlakçılık yaparak bir daireyi 600 sterlin komisyon alarak kiralayan S.C. aleyhine yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 7 Haziran tarihinde, Girne’de Sedat Simavi Caddesi üzerinde bulunan bir daireyi, 600 sterlin komisyon ücreti alarak kiralayan S.C.(E-38)’nin yetkili makamdan izinsiz olarak emlakçılık yaptığı tespit edildi. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Hırsızlık ve kasti hasar

Girne’de, 17 Haziran’da, Baldöken Otoparkı’nda park halinde bulunan ve bir şirkete ait olan motosikletin çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu motosikleti mal sahibinden izinsiz olarak alıp kullanan şahsın K.S.K.O.(E-29) olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında, söz konusu şahsın motosiklet üzerinde bulunan GPS cihazı ile plakalarını söküp çalarak, ön kısmındaki kapağı çizerek, sağ dikiz aynasını ise çatlatarak kasti hasara uğrattığı tespit edilirken, bahse konu şahıs tutuklandı.

-Hırsızlık ve sahtekarlıkla para temini

Alayköy’de spor kulübünde bir şahsa ait olup sarjda takılı bulunun cep telefonunu çalarak, Lefkoşa’daki bir işyerine cep telefonunun kendisine ait olduğunu beyan ederek satan Ş.Ç.(E-35), sahtekarlıkla 2.000 TL para temin ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

-Hırsızlık

Girne’de bir marketten, dün saat 02.30 sıralarında 469 TL değerindeki iki adet şarj cihazı ve 400 gramlık 1 adet köpek maması çaldığı tespit edilen E.A.Z.B.(K-19) ve M.İ.M.B.(K-21) tutuklandı.

-Gümrüksüz et tasarrufu ile ilgili bir kişi tutuklandı

Doğanköy’de 18 Haziran’da, Polis, Gümrük Rüsumat ve Veteriner Dairesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda ele geçirilen 209 kg. kuzu ve 94 kg 250 gram büyükbaş hayvan etinin gümrüksüz olarak tasarruf edilmesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen U.E.(E-44) tutuklandı.