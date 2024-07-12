SAHTE BELGE DÜZENLEME VE TEDAVÜLE SÜRME

02.07.2024 tarihinde, Lefkoşa’da T.Y.(E-24)’nin, bir bankada ipotekli olarak bulunan tır aracın KKTC’den çıkarılabilmesi maksadıyla, banka tarafından söz konusu araç için yazılan izin belgesini sahteledikten sonra araç şoförüne verip tedavüle sürdüğü ve konu aracın KKTC’den çıkış ve giriş yapmasına olanak sağladığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

İŞ KAZASI

11.07.2024 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Gönyeli’de yapımı devam etmekte olan bir inşatta çalışan İzzittin KESNİK (E-42), demir iskele üzerinde dış pencere camının kenarında alçı yaptığı sırada, yaklaşık 1 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

11.07.2024 tarihinde, ülke genelinde Polis Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

ARAÇ YANGINI

11.07.2024 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinde Ciklos mevkiinde, Rufat ILYASOV (E-44) kullanımındaki JR 450 plakalı araçta Lefkoşa istikametine doğru seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu söz konusu araçta yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın makine bölümündeki muhtelif elektrik ve plastik aksamları ile hava filtresi yanarak zarar görürken, oluşan ısıdan dolayı ise aracın ön kaput boyası da zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.