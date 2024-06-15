Lefkoşa’da bir evde dedektör bulundu…2 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da ve Lapta’da ani ölüm… Lefkoşa’da ve Lapta’da ani ölüm…

Sitenin park yerindeki çöp bidonları alev aldı… Yangın araca da sıçradı

Lefkoşa’da bir evde dedektör bulundu. 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün akşam Lefkoşa’da bir evde yapılan aramada yetkili makamlardan izinsiz olarak dedektör tasarruf ettiği tespit edilen A.A.(E-35) ve meseleyle bağlantısı olduğu belirlenen G.T. (E-48) tutuklandı.

-Esentepe’de uyuşturucu

Öte yandan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün akşam Esentepe’de bir evde yapılan aramada 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. M.D.T.(E-56) tutuklandı.

-Girne’de market hırsızlığı

Girne’deki markete müşteri olarak giren D.W.W.’nin (K-68) bin 202 TL 37 kuruş değerindeki muhtelif ürünleri çaldığı tespit edildi. Hırsızlığın bu ay içinde yapıldığı, söz konusu şahısın tutuklandığı belirtildi.

-İkamet izinsiz 2 kişi tutuklandı

Ülke genelinde polis ekipleri tarafından dün yapılan denetim ve kontrollerde KKTC’de ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Önce çöp bidonları sonra park halindeki araç yandı

Girne’de dün sabah saatlerinde bir sitenin otoparkındaki çöp bidonlarında çıkan yangın park halindeki araca sıçradı.

Münür Şago Sokak’taki bir sitenin otoparkındaki 2 plastik çöp bidonunda başlayan yangın park halindeki yük taşıyıcı römork araca da sıçradı. Araç kısmen zarar görürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Editör: Mehmet Mehmet