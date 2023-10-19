Girne’de kanunsuz patlayıcı madde tasarrufundan bir kişi tutuklandı

Girne’de kanunsuz patlayıcı madde tasarrufundan bir kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre salı sabah saat 05:00’de Girne'de, bir apartmanın park alanında poşet içerisinde muhafaza edilen 50 adet canlı av tüfeği fişeği bulundu.

Meseleyle ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, zanlı olarak görülen Ü.G.(E-28) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Hırsızlık

İskele’de China Bazaar isimli iş yerinin avlusunda muhafaza edilen 2 raflı dolabın çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturma neticesinde 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis açıklamasına göre 14 Ekim Cumartesi günü saat 22:30 sıralarında meydana gelen; R.S. (E-43) ve O.P. (K-37) hakkında yasal işlem başlatılan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de kaçak bulunan 6 kişi tutuklandı

KKTC’de kaçak ikamet ettiği tespit edilen 6 kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre dün ülke genelinde yapılan denetim ve kontroller sonucunda belirlenen kişilerle ilgili soruşturma devam ediyor.

-Trafik Denetimleri

Ülke genelinde polis tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda 337 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı; 42 araç ise trafikten men edildi.

Polis açıklamasına göre 1628 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde rapor edilen sürücülerin 110’u yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 43’ü trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 27’si de emniyet kemeri takmadan araç kullanmak suçlarından rapor edildi.