Dipkarpaz’da trafik denetimlerinde kontrol amaçlı durdurulan araçta tescilsiz ve izinsiz hava tabancası ve hava tabancasına ait mermi tespit edildi. Araç sürücüsü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 22.30 sıralarında Rauf Raif Denktaş Caddesi’nde polis tarafından kontrol maksatlı durdurulan B.Y.’nin (E-27) kullanımındaki araçta arama yapıldı. Aramada, şahsın tasarrufunda tescilsiz ve yetkili makamdan izinsiz bir hava tabancası, tabancaya ait 4 gaz tüpü, 3 gazlı tabanca kovanı, 1 nişangah ve 250 adet hava tabancası mermisi tespit edilerek, emare olarak alındı. Şahıs tutuklandı; olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

- Zekiye Başay’ın ölüm sebebi tespiti için kan ve doku örnekleri alındı

Cuma günü yaşamını yitiren 88 yaşındaki Zekiye Başay’a yapılan otopside kan ve doku örnekleri alındı. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’daki evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Başay’ın ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda tespit edilecek; olaya ilişkin soruşturma ise devam ediyor.

- İskele’de kapatma saatine uymayan işletmeciye yasal işlem

İskele’de dün yapılan denetimlerde işyeri kapatma saatine uymadığı tespit edilen işletmeciye yasal işlem başlatıldı. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, saat 2.40 sıralarında işyerlerine yönelik yapılan denetimde, işyerinin halen daha faaliyette olduğu tespit edildi; olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

- Ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından dün ülkede genelinde yapılan denetimlerde ülkede ikamet izinsiz yaşayan bir kişi tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, şahsın tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.