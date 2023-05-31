Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde pazartesi günü aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren hükümlü tutuklu Hüsnü Dalliod’un (E-49) otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı, ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı bildirildi.

-Girne’de oto galeride kasti hasar

Girne’de dün Mete Adanır Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir oto galeri içerisinde, aracının arkasına başka araç park edilip çıkışının engellendiği gerekçesiyle, 32 yaşındaki K.S. kullanımındaki araç ile oto galeriyi çevreleyen tellere kasten çarpıp hasara uğrattı.

K.S. tutuklandı.

-Kayıp iki kişi bulundu

Gazimağusa’da 28 Mayıs tarihinden beri kayıp olduğu bildirilen 17 yaşındaki Çağla Çam (K-17) ve 26 Mayıs tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen 17 yaşındaki Selen Hürmüse Keklikler (K-17) bulundu.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.

(GÖZ/ÖK)





