LAÜ Sağlık Fakültesi mezunları yeminlerini etti

LAÜ Sağlık Fakültesi mezunları yeminlerini etti

Öte yandan, Gazimağusa’da, V.B.’nin (E-31) çalışmaktığı yeri adına, 26 Haziran’da başka bir iş yerine taktığı klima karşılığında tahsil ettiği toplam 420 ABD dolarının, 220 dolarını şirket hesabına yatırmayıp tasarrufuna geçirdiği tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıs tutuklandı.