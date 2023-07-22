Ülke genelinde polis tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam bin 731 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, kontroller sonucu 89’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere çeşitli trafik suçlardan toplam 347 araç sürücüsü rapor edilirken, 28 araç ise trafikten men edildi.

Ani ve Gayri Tabii Ölüm

Dün saat 16:00 sıralarında, Gönyeli’de sakin Yusuf Sine (E-65) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulundu.

Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Tasarrufu

Girne’de, dün A.İ.B.A.'nın (E-24) kaldığı ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.

A.İ.B.A tutuklandı.

Darp ve hırsızlık

2 Temmuz 23, saat 21:00 sıralarında, Lefkoşa’da Mehmet Ali Rıza Sokak üzerinde, kimliği tespit edilemeyen şahıs veya şahıslar, K.K’nin vücudunun muhtelif yerlerine gelişi güzel vurarak adı edileni ciddi bir şekilde darp edip, elinde tutmakta olduğu cep telefonu ve cüzdanı içerisinde muhafaza ettiği 150 Euro ve 7.000 TL nakit parasını çaldı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.G.(E-30) ve M.İ.(K-15) tespit edilerek tutuklandı.

Trafik Kazası

Gönyeli'de Öğretmenler Caddesi üzerinde, dün, saat 18:30 sıralarında, Lütfiye Taksoy (K-43) yönetimindeki NZ 136 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun diğer tarafına geçmeye çalışan yaya Tohtagül Jumabayeva (K-30)’ya çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Tohtagül Jumabayeva, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi üzerinde, saat 03:30 sıralarında, Kayra Besim (E-22), yönetimindeki NY 182 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada yol üzerindeki çembere geldiğinde, sağından gelen araçlara öncelik hakkı vermeden çembere giriş yapması sonucu, o esnada Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde güney istikametine doğru seyreden Şevket Arslan (E-23) yönetimindeki JS 989 plakalı motosikletin önünü tıkayarak, motosikletle çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan JS 989 plakalı motosiklet sürücüsü Şevket Arslan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

NY 182 plakalı araç sürücüsü Kayra Besim tutuklandı.