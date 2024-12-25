Derince’de 52 yaşındaki Mustafa Sağlam dün evinde ölü bulundu.

Polisten yapılan açıklamaya göre, yapılan ilk incelemede darp veya cebir izine rastlanmadı. Kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda belirlenecek.

-Gazimağusa, Girne ve İskele’deki ani ölüm olayları...

Gazimağusa’da 23 Aralık’ta hayatını kaybeden 61 yaşındaki Lola Yuldoshova’nın ölüm nedeni “patolojik beyin kanaması” olarak tespit edildi.

Girne’de 21 Aralık'ta yürüyüş sırasında fenalaşarak ölen Mehmet Durmuş’un kalp krizi geçirdiği belirlendi.

İskele’de aynı gün ölen 59 yaşındaki Ali Asghar Faddaei’nin de kalp hastalığı ve kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

-İskele’de köpek saldırısı: Bir kişi yaralandı

İskele Boğaz’da 22 Aralık’ta N.Ş’nin (57) köpeği, yürüyüş yapan C.C’yi (29) sağ kol ve bacağından ısırarak yaraladı. Yaralı, İskele Sağlık Merkezi’nde tedavi edilerek taburcu edildi. Köpek sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

-İzinsiz ikamet denetiminde iki tutuklama

Polis, dün düzenlediği denetimlerde ülkede izinsiz ikamet eden iki kişiyi tespit ederek tutukladı.

-Kapatma saatine uymayan işletmeye yasal işlem

Gemikonağı’nda bir eğlence mekânının, dün gece kapatma saatinden sonra faaliyetine devam ettiği tespit edildi. İşletmeci hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Sarhoşluk nedeniyle tutuklama

Gönyeli Polis Karakolu’nda alkollü şekilde rahatsızlık yaratan Y.S. (27) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Büyükkonuk’ta iş kazası: Kamyon devrildi

Büyükkonuk’ta dün Süleyman Göksal (62), kum boşaltırken kamyonunun devrilmesi sonucu yaralandı. Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kolunda kırık tespit edilen Göksal, tedavi altına alındı.