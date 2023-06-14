-Girne’de hırsızlık

Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir elektronik mağazasında, 27 Şubat-17 Mayıs tarihleri arasında 8 bin 400 ABD doları değerindeki 6 a cep telefonu çalındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen G.O.O.(E-20) tespit edilerek tutuklandı.

-Telefon kablosu çalan iki kişi tutuklandı

Mevlevi ile Şahinler köyleri arasında bulunan telefon direkler üzerinde monteli olan 330 metre uzunluğundaki telefon kablosunun 09-12 Haziran tarihleri arasında kesilip hasara uğratıldıktan sonra çalındığı bildirildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.K.(E-30) ve M.S.(E-52) tespit edilerek tutuklandı.

-Lefkoşa'da marketten kıyafet çalındı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markete dün müşteri olarak giden S.N.’ün (E-23) satışa sunulan 690 TL değerindeki şort ve tişörtü alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, yürütülen ileri soruşturmada ayrıca ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edildi.

-Metehan’da kaçak et

Lefkoşa’da Metehan Kara Sınır Kapısında, 28 yaşındaki Z.C.K.’nin kullanımındaki araçta yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş 24,960 kilogram dana eti ve 8,715 kilogram dana kıyması tespit edilerek emare olarak alındı.

Z.C.K.’nin aleyhinde yasal işlem başlatıldı.