Gazimağusa ve Lefkoşa’da alkol sebebiyle meydana gelen trafik kazalarında 2 sürücü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Bültenine göre, bu sabah saat 03.00 sıralarında, Gazimağusa’da Hayvanat Bahçesi arkasındaki isimsiz sokak üzerinde, Mehmet Alakuş (E-23) 100 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki TME 894 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan duvara çarptıktan sonra ters dönerek tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa’da da bugün sabah 04.30 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Mustafa Işık (E-25), 93 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GV 051 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj üzerine çıktı ve trafik levhası ile aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

-Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 342 sürücü rapor edildi

Trafik ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu toplam 2 bin 25 araç sürücüsü kontrol edildi, çeşitli trafik suçlarından toplam 342 sürücü rapor edildi, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 41 araç trafikten men edilirken, 3 sürücü tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları ise şöyle:

“160’ı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 16’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 50’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 26’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8’i sigortasız araç kullanmak, 4’ü 5000 kg ve üzerindeki kamyonların L/şa-G/ne Anayolunu kullanması, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 60’ı diğer trafik suçları.”