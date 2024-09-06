ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

1. 05.09.2024 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Türkmenköy’de sakin Halil GAZELCİ (E-67) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 06.09.2024 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir Yaşlı Bakım Merkezi’nde ikamet etmekte olan Meryem PERTO (K-94), kalmakta olduğu oda içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunmuştur. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS

04.09.2024 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Haspolat’ta sakin Zeynep DEMİR (K-15) bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

İŞ KAZASI

05.09.2024 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Çatalköy’de yapımı devam etmekte olan bir binanın inşaatında çalışan Mehmet EZER (E-24), iskele kurduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 1,80 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

06.09.2024 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Ortaköy’de Yağmur sokak üzerinde, Cemal AKAY (E-33) 264 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RY 961 plakalı motosiklet ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan bordür taşlarına çarptıktan sonra, toprak zemin içerisinde yan yatarak durmuştur. Kazada sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Cemal AKAY, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Cemal AKAY aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KAMYON ARAÇLARA YÖNELİK TRAFİK DENETİMLERİ

Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde bu sabah kamyon araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimler kapsamında; kamu mesai saati başlangıcının bir saat öncesinden mesai başlangıç saatine kadar olan sürede (07:00-08:00 saatleri arasında), 5000 kg ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların trafikte seyretmelerinin yasak olmasına rağmen, trafikte seyrettikleri tespit edilen toplam 7 kamyon sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.