Gazimağusa’da 1 kişi uyuşturucudan tutuklandı; cep telefonu hırsızlığından 2 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 35 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan C.B.E.( E-26) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre dün saat 19.00 sıralarında yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Müşteri olarak bulunduğu pide salonunda cep telefonu çalan kişi tutuklandı

Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren pide salonunda müşteri olarak bulunan ve masa üzerinde duran, işletmeciye ait iki cep telefonunu çaldığı tespit edilen E.İ.(E-36) tutuklandı.

Dün saat 10.10 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Markette kasada bırakılan cep telefonunu çalan kişi tutuklandı

Lefkoşa Ortaköy’de bulunan marketin ödeme kasasında bir müşteri tarafından bırakılan cep telefonunun çalınmasıyla ilgili olarak aranan M.C.(E-47) dün Metehan Kara Geçiş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapmak istediği sırada tespit edilerek tutuklandı.

20 Ocak’ta meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

-KKTC’de kaçak kalan iki kişi tutuklandı

Polis tarafından dün yapılan denetimlerde KKTC’de kaçak kaldığı tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

-Kumarhanede bulunması yasak 16 kişi…

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından iki ayrı kumarhanede yapılan denetimlerde kumarhaneye girmeleri yasak toplam 16 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-1 kişi merdivenden düşerek yaralandı

Mutluyaka - Mormenekşe köyleri arasında bulunan çiftlik evinde, garaj damında yapılan izolasyonu kontrol etmek maksadıyla ahşap merdivene çıktığı sırada, merdivenin kayması sonucu düşerek yararlanan Mustafa Kemal Bora (E-83), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Dün saat 16.30 sıralarında yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Güzelyurt’taki evinden ayrılarak halen geri dönmeyen Murat aranıyor

Güzelyurt’taki ikametgahından kullanımındaki PT 208 plakalı araç ile dün saat 14.00 sıralarında ayrılarak halen geri dönmeyen Murad Murat (E-48) aranıyor.

Polis açıklamasına göre soruşturma devam ediyor.