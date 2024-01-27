Gazimağusa’da, 2023-2024 yılları arasında, M.M.’nin (E-28), üç farklı şahıs adına sahte olarak düzenlendiği ön izin başvuru forumlarını, Ercan Havalimanı’nda görevli memurlara verilip tedavüle sürülmesini sağladığı ortaya çıkarıldı. Polis Basın Bülteni’ne göre, söz konusu şahıs, sahtekarlıkla evrakları hazırladığı şahıslardan 600 ABD Doları parayı da temin ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.A. (E-27) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-İskele’de rahatsızlık

İskele’de, S.D.(E-36) 252 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, bir site içerisinde bulunan ikametgahın giriş kapısına kasten tekme atıp kırarak ikametgaha girdi ve ikametgahtaki M.S.’yi (E-23) darp etti. Daha sonra ikametgahta bulunan vazoyu ve yatak odasının kapısına kasten tekme atıp kırdı.

S.D. akabinde konu ikametgahtan dışarıya çıkarak, yol içerisinde yüksek sesle bağırmak suretiyle çevreye de rahatsızlık verdiği esnada, olay yerine gelen Polis ekipleri tarafından suçüstü tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa ve İskele’de kumarhanede 10 kişi tespit edildi

Gazimağusa ve İskele’de faaliyet gösteren kumarhanelerde, Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucunda, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 10 kişi kumarhane içerisinde tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefke’de kumar oynayan 4 kişiye yasal işlem

Lefke’de, Polis ekipleri tarafından bir işletmede yapılan kontrolde, M.A.(E-50), İ.A.(E-25), H.İ.T.(E-27) ve A.C.’nin (E-55) para karşılığında kağıt oyunu (Gonga) oynadıkları sırada suçüstü tespit edildi. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de izinsiz ikamet eden 3 kişi tespit edildi

Ülke genelinde Polis tarafından gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucunda, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Trafik denetimleri

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam bin 994 araç sürücüsü kontrol edildi ve 232’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 20’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanamak, 38’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 69’u diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 401 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 1 araç sürücüsü tutuklanırken, 39 araç ise trafikten men edildi.