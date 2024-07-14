Gönyeli’de bir apartmanın üçüncü katındaki dairenin penceresini temizlediği sırada dengesini kaybeden 30 yaşındaki MD Habıbur Rahman, yaklaşık 7,5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 11.30’da meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan şahıs, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

- Güzelyurt’ta bir araçta uyuşturucu ve yeşil reçeteye tabi hap tespit edildi

Güzelyurt’ta Manisa Bulvarı üzerinde, dün saat 20.00 sıralarında, Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında EN 671 plakalı araçta yolcu olarak bulunan M.T.D.(E-21) ile O.H’nin ( E-23) şüpheli hareketleri sonucu üzerlerinde, eşyalarında ve araçta arama yapıldı. Aramalarda, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve satışı yeşil reçeteye tabi olan toplam 14 adet hap tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

- İzinsiz alkollü içki satan iş yeri işletmecisine yasal işlem

Göçeri’de faaliyet gösteren bir işletmede dün saat 21.30’da polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, işletmenin yetkili makamdan alınmış geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, muhtelif markalardaki alkollü içkiyi tasarruf edip satışa sunduğu tespit edildi.

Bahse konu iş yeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı

- Anız, biçilmemiş buğday ve rulo balya yandı

Dörtyol-Alaniçi Yolu’nun 2’nci kilometresinde yolun doğu kısmında dün saat 15.30’da meydana gelen yangında toplam 17 dönüm anız, 1 dönüm biçilmemiş buğday ve 3 adet rulo balya yandı.

Yangın, itfaiye ekipleri ve bölge halkının yardımlarıyla söndürüldü.

- Lefkoşa’da müstahdem tarafından hırsızlık ve bina açma

Lefkoşa’da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir makinist garajında çalışan M.Z.(E-30), 29 Nisan-12 Temmuz 2024 tarihleri arasında, iş yeri kapandıktan sonra gizlice kilitli durumdaki ofis odasının penceresini açarak içeriye girdi ve oda içerisindeki çekmecede muhafaza edilen toplam 400 ABD doları ile 7 bin TL nakit parayı alıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

- Gayretköy 2500 baş sarımsak çalındı… 15 kişi tutuklandı

Gayretköy’de 1-8 Temmuz tarihleri arasında, bir şahsa ait tarla içerisine izinsiz olarak girilip mülke tecavüz edildikten sonra, toplanıp tarla içerisinde yığın hale getirilmiş olan toplam 2500 baş sarımsak çalındı. Soruşturmada meselede zanlı olarak görülen A.I.(E-22), M.H.(E-37), M.I.(E-39), R.I.(E-24), T.M.(E-24), O.M.(E-23), N.R.(E-22), A.H.(E-29), M.A.(E-28), R.M.(E-21), J.H.(E-36), M.M.(E-21), M.B.(E-31), T.M.(E-19) ve M.M.(E-22) tespit edilerek tutuklandı.

- Lefkoşa’da hırsızlık

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde çalışan M.Ş.(E-40) 11 Temmuz tarihinde, saat 18.30 sıralarında, iş arkadaşına ait ofis masasının çekmecesinde bulunan toplam 3550 TL nakit parayı tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

- Emaneten aldığı dizüstü bilgisayarı çaldı

Girne’de bir apartman dairesi içerisinde, 21 Mart tarihinde, M.M.K.(E-22), ödev yapmak için okul arkadaşından emaneten aldığı dizüstü bilgisayarı geri vermeyip, tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldı. Meselede zanlı olarak görülen ve aranmakta olan bahse konu şahıs, dün Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Polisin soruşturması sürüyor.