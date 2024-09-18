Lefkoşa’da Girne Caddesi’nde faaliyet gösteren bir pansiyonda müşteri olarak bulunan 63 yaşındaki Hüseyin Karakuzulu, yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre dün saat 15.30 sıralarında, Girne Caddesi’nde faaliyet gösteren bir pansiyonun giriş kısmında, müşteri olarak bulunan Hüseyin Karakuzulu (E-63 turist) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Karakuzulu'ya yapılan otopside, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi, solunum ve dolaşım yetmezliği” olduğu tespit edildi.

-Sosyal medya uygulaması üzerinden “ağır bir suç işlemek için gizli ittifak”tan 2 kişi tutuklandı, bir kişi aranıyor

Polis, bir sosyal medya uygulaması üzerinden “ağır bir suç işlemek için gizli ittifak” yaptıkları tespit edilen iki kişinin tutuklandığını, bir kişinin ise arandığını açıkladı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 20.30 sıralarında, Güzelyurt’ta, Ö.B. (E-26), G.K.’nin (E-48) aracılığı ile 10 bin TL verip karşılığında uyuşturucu madde satın alma konusunda, bir sosyal medya uygulaması üzerinden İ.K.(E-20) ile “ağır bir suç işlemek için aralarında gizli ittifak yaptıkları” tespit edildi. Ö.B. ve G.K. tutuklandı, İ.K. ise aranıyor.

Soruşturma devam ediyor.

-Yeniboğaziçi’nde “vahim zarar, ciddi darp ve mülke tecavüz”den aranan şahıs tutuklandı

Yeniboğaziçi’nde meydana gelen “vahim zarar, ciddi darp ve mülke tecavüz” olayıyla ilgili olarak aranan şahıs tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre 14 Eylül’de, Yeniboğaziçi’nde bir apartmanda sakin D.B.E. (E-26), kız kardeşiyle konuşmak istediği gerekçesiyle, aynı apartmanda sakin A.A.’nın (E-33) dairesine izinsiz olarak girdikten sonra, A.A.’nın yüzüne vurmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp edip, elmacık kemiğinin kırılmasına sebep olmuştu.

Meselede aranan ve dün tespit edilerek tutuklanan D.B.E., çıkarıldığı Gazimağusa Kaza Mahkemesi tarafından aleyhinde iki gün tutukluluk emri verildi.

- Gazimağusa’da 21 gram sentetik cannabinoid bulunduran 2 kişiye

Polisten verilen bilgiye göre dün, saat 11.30 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda, O.Ö.(E-62) ve U.Ö.(E-35) tasarruflarında yaklaşık 21 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan, toplam 12 kağıt parçası tespit edilerek emare olarak alındı. Söz konusu şahıslar tutuklandı.

- Gazimağusa’da “iş yeri kapatma saatine uymayan” 2 markete yasal işlem

Polis, bugün, Gazimağusa’da faaliyet gösteren iş yerlerinin kapatma saatlerine yönelik polis ekipleri yapılan kontrol ve denetimlerde, iki marketin “işyeri kapatma saatine uymayıp” halen faaliyette oldukları tespit edildiğini bildirildi.

Söz konusu market işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Haspolat Arıtma Tesisi mevkiinde yangın

Haspolat Arıtma Tesisi mevkiinde dün saat 17.00 sıralarında, muhtemelen rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin birbirine temas edip, atılan kıvılcımların yerdeki kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, üç dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ve molozlar, 20 akasya ile 2 okaliptüs ağacı yanarak zarar gördü.