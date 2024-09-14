Gazimağusa’da dün Ö.F.A. (E-19), tasarrufundaki keseri keseri sağa sola sallayıp çevreye rahatsızlık verdiği sırada suçüstü tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, adı edilenin yapılan muhaceret kontrolünde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edildi.

-Haspolat’ta yangın

Haspolat’ta dün Cumhuriyet Caddesi’nde, Ahmet Otlu’nun kaldığı evin damında, muhtemelen elektrik kablolarının ısınıp kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu, muhtelif ölçülerdeki elektrik ve anten kabloları, plastik su borusu ile iki mertek yandı.