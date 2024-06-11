Ciklos mevkiinde ve Ercan Havalimanı’nda iki araçta yangın...

Girne Lefkoşa anayolu Ciklos mevkiinde ve Ercan Havalimanı’nda iki araçta elektrik aksamlarının kısa devre yapmasından kaynaklandığı düşünülen yangın meydana geldi.

Girne-Lefkoşa ana yolu Ciklos mevkiinde, Bülent Can Alan’ın kullanımındaki TSH 962 plakalı takside Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması nedeniyle yangın meydana geldi. Polis açıklamasına göre dün, saat 23.30 sıralarında meydana gelen ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda aracın motor bölümü yandı.

- Ercan Havalimanı’ndaki araç yangını…

Bu sabah saat 09.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda yol kenarında çalışır durumda olan Hasan Murat Karakartal kullanımındaki TUU 907 plakalı araçta yangın çıktı. Aracın ön göğsündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapmasından kaynaklandığı düşünülen ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda, aracın ön göğsündeki elektrik tesisatı ile ön göğüs kısmı, koltukları ve iç döşemeleri yandı. Isıdan aracın motor bölümündeki muhtelif aksamlar ile ön kaput boyası da zarara uğrarken ön camları ise patladı.

- Alayköy’de evin bahçesinde yangın

Alayköy’de bir evin bahçesinde yangın meydana geldi. Dün, saat 16.30 sıralarında meydana gelen ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, bahçedeki kuru otlar ile 75 adet çit selvi ağacı yandı.