Lefkoşa’da bir evde 6 gram uyuşturucu madde bulundu

Lefkoşa’da dün bir evde hinkeneviri olduğuna inanılan madde bulundu.

Polis Bülteni'ne göre, Lefkoşa’da, dün isimlerinin baş harfleri A.H.B.A.(E-19) ve D.H.B.A.(K-20) olan iki kişinin kalmakta oldukları ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Çatalköy’de bir kadın evinde ölü bulundu

Çatalköy’de sakin Margot Hanne Price(K-80), kaldığı ikametgahında ölü olarak bulundu. Soruşturma devam ediyor.

-Evrak sahteleme ve başkasının kimliğine bürünmek

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversitede, isminin baş harfleri O.O.O.(E-27) olan bir kişi, sınava girmeyen başka bir şahıs adına sınav kağıdına imza attığı tespit edildi. Söz konusu şahıs, başkasının kimliğine bürünüp, evrak sahteleme suçundan tutuklandı.

-Hırsızlık

Gazimağusa’da bir kişi (H.Ö.(E-32)) 11-12 Kasım’da bir araçtan cep telefonu çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

-Av ve avla ilgili yaban hayatını düzenleme yasasına aykırı hareket

Gazimağusa’da, 12 Kasım’da M.H.'nin (E-18) facebook sosyal medya hesabı üzerinden, her av günü için ilgili yasada belirtilen avlanabilecek yasal sayının üzerinde ölü av hayvanı içeren bir fotoğraf yayınladığı tespit edildi. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Beyarmudunda yasa dışı şekilde av hayvanı tasarrufu

Beyarmudu’nda, Gazimağusa Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, H.P.'nin (E-45) kullanımındaki salon araç içerisinde 4 adet ova tavşanı, 24 adet ardıç kuşu (cikla) ve 24 adet pulya bulundu. Söz konusu şahıs tutuklandı.

İkamet izini olmayan iki kişi tespit edildi

Ülke genelinde dün Polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet eden 2 kişi tespit edilip tutuklandı.