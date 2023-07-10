Av tüfeğiyle havaya ateş açan şahıslar tutuklandı

Ardahan-Topçuköy yolu üzerinde ve Topçuköy içerisinde av tüfeği ile havaya ateş açan şahıslar tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, F.Ö.(E-30), Ö.A.(E-30), U.E.(E-51) ve S.E.(E-45), kanunsuz olarak tasarruflarında bulundurdukları av tüfeği ile araç içerisinden havaya ateş açtı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da sahtekarlıkla para temini

Ocak 2023 içerisinde Gazimağusa’da, H.K.’nin (E-26) “sahte davranışla” kendisini galerici olarak tanıtarak, “İngiltere’den salon araç getireceği” vaadiyle bir şahıstan 15 bin Stg nakit parayı sahtekarlıkla temin ettikten sonra, söz konusu aracı getirmediği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-Çamlıköy’de hırsızlık

Çamlıköy’de bir ikametgahın mutfak kapısı açılarak yatak odasındaki elbise dolabı içerisinde muhafaza edilen 2 adet çeyrek ile 1 adet tam altın ve 10 bin TL nakit para çalındı. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen B.K. (E-23) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da hırsızlık

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir otelin lobisinde, bir şahsa ait olup koltuk üzerinde unutulan cep telefonu çalındı. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.S.A.R (E-23) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Denetimler

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda; 1 kişinin ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği, 1 işletmenin müzik yayın izni olmadığı halde müzik yayını yaptığı, 2 işletmenin kapatma saatine uymadığı ve 1 işletmenin alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, alkollü içki satışı yaptığı tespit edildi. Bahse konu iş yeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da araç yangını

Gazimağusa’da, park halinde bulunan PB 514 plakalı forklift aracın muhtemelen makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu, aracın makine bölümündeki tüm elektrik kabloları, mazot filtresi, hava hortumları, radyatörün yedek su deposu ve mazot hortumları tamamen, makine kaportası ise kısmen yandı. Soruşturma devam ediyor.