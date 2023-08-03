BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR İLE ŞANS OYUNLARI YASALARINA AYKIRI HAREKET

02.08.2023 tarihinde, Girne’de, E.K.(K-30)’nin kalmakta olduğu ikametgaha, Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyonda, internet üzerinden yasadışı faaliyet gösteren bahis ve kumar sitelerine, arama merkezi (call center) ve finans hizmeti sağlandığı tespit edilmiştir. Operasyon kapsamında ikametgahta yapılan aramada ise, 2 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet cep telefonu, 2 adet banka kartı ve 23 adet sim kart tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

İLAÇ VE ECZACILIK YASASINA AYKIRI HAREKET

02.08.2023 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde faaliyet gösteren bir markette, İlaç ve Eczacılık Dairesi yetkilileri tarafından yapılan kontrolde, markette satışı yasak olan toplam 56 paket ve 22 adet ağrı kesici hapın (panadol) satışa sunulduğu tespit edilmiştir. Market işletmecisi H.K.(E-40) aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ

02 Ağustos 2023 tarihinde, 20:00-24:00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; alkollü içki satışı yapılan yerler ve pansiyonlar kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 33 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 920 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 75’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak üzere olmak üzere, toplam 428 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 27 araç ise trafikten men edilmiştir.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ve eğlence mekanları kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 9 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 875 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 55’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere, toplam 86 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 araç ise trafikten men edilmiştir.

Ayrıca Girne’de, Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 719 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 16’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 57’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere, toplam 124 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 22 araç trafikten men edilmiş ve 1 sürücü de tutuklanmıştır.

YANGIN

02.08.2023 tarihinde, 11:00 sıralarında, Gazimağusa’da Palm Beach bölgesinde faaliyet gösteren Devran Restoranın bacası içerisinde biriken yağların alevlenmesi sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, 6 metrekare ebatındaki sandviç panel, 8 metre uzunluğundaki elektrik kablosu ve bir adet fan motoru yanarak zarar götmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

ARAÇ YANGINI

03.08.2023 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Kaplıca - Büyükkonuk Anayolu üzerinde, seyir halinde bulunan Hasan Mete İNANÇLI yönetimindeki NJ 783 plakalı jeep araçta, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bahse konu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

02.08.2023 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Girne-Değirmenlik Anayolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında, Aleksandr PETRUNYA (E-41) 252 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LY 272 plakalı çift kabin araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, yolun solunu muhafaza etmeyip yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Sultan ATAY (E-35) yönetimindeki KU 777 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

LY 272 plakalı araç sürücüsü Aleksandr PETRUNYA tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.