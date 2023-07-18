ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

17.07.2023 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Vadili’de sakin Duran ÖZER (E-71) deniz içerisinde bulunduğu sırada yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “epilepsi ve suda boğulma” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (METAMFETAMİN VE HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU

17.07.2023 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, R.D.K.(E-38) ve R.T.(E-35) tasarruflarında yaklaşık 9 gram ağırlığında metamfetamin türü ile yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet cam pipo ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 1800 TL nakit para tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK, HIRSIZLIK MAL KABULÜ, SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ VE MÜLKE TECAVÜZ

14–17 Temmuz 2023 tarihleri arasında, İskele’de bölgesinde, bir iş yerinin bahçesine izinsiz olarak girildikten sonra, bahçe içerisinde muhafaza edilen toplam 75 adet 10 kg’lık dolu tüp gaz çalınmıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen T.Ç.(E-26) ve bağlantısı olduğu tespit edilen R.E.(E-17) tutuklanmıştır.

Soruşturma kapsamında ayrıca, çalınan söz konusu 75 adet tüpü, Gazimağusa’da piyasa değerinin altında satın alındığı tespit edilen market işetmecisi A.Ç.(E-43) de tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK VE MÜLKE TECAVÜZ

13.07.2023 tarihinde, Çayırova-Tuzluca köyleri arasında bulunan bir şahsa ait arazi içerisinde muhafaza edilen 60 kilogram ağırlığındaki çelik halat çalınmıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.G.(E-47) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

ADINA KAYITSIZ ATEŞLİ SİLAH, PATLAYICI MADDE KULLANMA VE TASARRUFU, AVA KAPALI MEVSİMDE KANUNSUZ AVLANMAK VE ATEŞLİ SİLAHI SALİMEN MUHAFAZA ETMEMEK

16.07.2023 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Alaniçi-Dörtyol köyleri arasındaki bir arazi içerisinde, A.S.(E-19)’un kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu M.T.(E-24) adına kayıtlı av tüfeği ile, 1 adet ova tavşanını vurmak suretiyle ava kapalı mevsimde kanunsuz avlandığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, olayda kullanılan av tüfeği de emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TEDBİRSİZLİK VE İHMALKARLIK SONUCU YANGINA SEBEP OLMAK

17.07.2023 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Kuzucuk-Aygün köyleri arasındaki bir arazi içerisinde, E.G.(E-67) gerekli önleyici tedbirini almadan spiral makinesi ile demir kestiği sırada, makineden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana gelmesine sebep olmuştur. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, 2 dönüm alan içerisindeki kuru otlar ve 8 adet 70’lik sulama hortumu yanmıştır. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

1. 17.07.2023 tarihinde, 11:30 sıralarında, Güvercinlik köy camisi yakınlarında, Umut GAZELCİ kullunımındaki SC 516 plakalı kamyonet araçta, seyir halinde olduğu sırada muhtemelen aracın makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konusu aracın ön göğsü, elektrik aksamları, tavan kısmı ve torpido gözü tamamen yanarken, oluşan ısıdan dolayı ön camı kırılmış ve içerisindeki muhtelif eşyalar ise çıkan dumandan dolayı zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

2. 18.07.2023 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Güngör’de, Güngör Çöplüğüne ait kapalı depo olarak kullanılan bina içerisinde, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, kapalı depo ile içerisinde muhafaza edilen pil ve asitler tamamen yanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.