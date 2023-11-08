Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 27 yaşındaki Talha Zahid (E) rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün sabah hayatını kaybeden Zahid’in ölüm sebebi yapılacak otopsi ardından tespit edilecek.

-Ziyamet’te aniden rahatsızlanan 62 yaşındaki İhsan Demir hayatını kaybetti

Öte yandan dün 19.30 sıralarında Ziyamet’teki ikametgahında aniden rahatsızlanan 62 yaşındaki İhsan Demir ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne götürüldüğü esnada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Demir’in ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

-Gönyeli ve Demirhan’da uyuşturucu…2 kişi tutuklandı

Gönyeli’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, A.Ö.’nün (E-36) tasarrufunda yaklaşık 13 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Dün saat 12.30 sıralarında meydana gelen olay ardından uyuşturucu olduğuna inanılan maddeye emare olarak el konulurken, bahse konu şahıs tutuklandı.

Öte yandan dün 19.00 sıralarında Demirhan’da, polis tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, A.D.’nin (E-24) tasarrufunda yaklaşık 26 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Kömürcü’de hırsızlık

Kömürcü’de etrafı telle çevrili bir evin bahçe telleri kesilerek, bahçe içerisinde bulunan muhtelif miktardaki pencere ile market rafları, 3 klima, 500 kiremit, banyo küveti ve 2 küçükbaş hayvan yemliği çalındı.

1-8 Ekim tarihleri arasında meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.B.(E-46) tespit edilerek tutuklandı.

-Polise yalan bilgi verdiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı

Alsancak’ta 4 Kasım’da meydana gelen trafik kazasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, A.V.’nin (E-58) trafik kazasına methaldar aracı kendisi kullanmadığı halde, söz konusu trafik kazasını kendisinin yaptığı yönünde polise yalan bilgi verdiği tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Kumyalı’da 3 köpeğin zehirlenmesi olayıyla ilgili bir kişi tutuklandı

Kumyalı’da 4 Kasım tarihinde, 3 köpeğin zehirlenmesi olayı ile ilgili olarak polis tarafından yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.Ç.(E-68) tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Polise sevk edilen araçtan atlayan bir kişi yaralandı

İskele’de, evrak eksikliği nedeniyle polise sevk edilen bir aracın arka koltuğunda yolcu olarak bulunan Davıd Nnadozıe Amalu (E-37), araçtan atlayarak yaralandı.

Bahse konu şahıs ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, kafatası kırığı ve beyin kanaması teşhisi nedeniyle, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

-Girne-Alsancak yolunda alkollü sürücü kaza yaptı

Girne-Alsancak Çevreyolu’nda 223 promil alkollü sürücü Furkan Aydın (E-24) dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun ortasındaki trafik adasının bordür taşlarına çarpıp, yoldan çıkarak banket kenarındaki çukura düştü.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü Furkan Aydın tutuklandı.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.