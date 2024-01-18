Lefkoşa’da 15 Ocak’ta ikametgahında yaşamını yitiren 26 yaşındaki Stanley Ogechukwu Otiwu’ya (E) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Otiwu’nun ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda belli olacak.

Öte yandan, Lapta’da önceki gün ikametgahında yaşamını yitiren Richard Henry Round’a (E-70) yapılan otopside, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Round’un ölüm sebebi yapılacak tetkikler ardından belli olacak.

-Geçit’in ölüm sebebi; “kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği”

Gazimağusa’da önceki gün ikametgahında rahatsızlanarak hayatını kaybeden Mehmet Geçit’e (E-40) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olduğu tespit edildi.

-Gönyeli’de uyuşturucu

Gönyeli’de J.T.O.’nun (E-31) ikametgahında ve kullanımındaki aracında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ Ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 22 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

Olay dün saat 16.30’da meydana geldi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Girne Turizm Limanı’nda 50 kilogram kaçak tütün...

Girne Turizm Limanı’nda dün saat 09.00 sıralarında, ülkeye giriş yapan H.A.’nın (K-50) eşyalarında, Gümrük ve Rüsumat Dairesi memurları tarafından yapılan kontrolde, tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş 50 kilogram ağırlığında tütün tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Lefkoşa’da hırsızlık

Lefkoşa’da bulunan bir apartmana ait araç park yerinde muhafaza edilen bir şahsa ait muhtelif ev eşyaları ile 10 ateş ölçer cihazı çalındı.

Dün 02.20 sıralarında meydana gelen olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen G.M.N.(K-31) ve M.A.(E-30) tespit edilerek tutuklandı.

-ikamet izinsiz 5 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucu, ülkede ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen 5 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.