POLİS TEŞKİLATI'NIN ACI GÜNÜ

Ergün Yahat

Polisten yapılan açıklama acı kayıp ve başsağlığı Polis Teşkilatına uzun yıllar hizmet veren, Emekli Polis Müdür Muavini Server GÖVSA dün akşam vefat etmiştir. Polis Teşkilatında 24 yılı aşkın hizmeti bulunan ve Polis Okulu Müdürlüğü görevinin yanı sıra bir çok görevler yapan Server GÖVSA, yarın (23 Ağustos Cuma) Çatalköy Camiinde kılınacak öğle namazının ardından Çatalköy Mezarlığına defnedilecektir. Merhuma yüce Allah’tan rahmet, yaslı ailesine sabır ve metanet deleriz.

Polis Teşkilatı ve kıymetli ailesinin başı sağ olsun.