Polis, sosyal medya platformlarında, bazı kötü niyetli kullanıcılar tarafından paylaşılan sahte kiralık ev ilanları ile çeşitli senaryolar üretilerek dolandırıcılık faaliyetleri yapıldığını ve şahıslardan sahtekarlıkla para temin edildiğini açıkladı.

Polis, son olarak bir Facebook kullanıcısının sahte kiralık ev ilanları paylaşıp, yazıştığı iki şahıstan ev kiralama vaadiyle 134 bin TL para aldığı bilgisini verdi.

Açıklamada “Halkımızın benzer mağduriyetleri yaşamaması adına, internet veya sosyal medya platformları üzerinden kiralık ev aradıkları zaman çok dikkatli olmaları ve kiralayacakları evin fiziki varlığını görmeden, verilen banka hesap numaralarına para havale etmemeleri önemle rica olunur” uyarısında bulunuldu.