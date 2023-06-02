Polis sosyal medya dolandırıcılarına karşı uyardı. Polis Basın Subaylığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında, bazı kötü niyetli kullanıcılar tarafından açılan sahte hesaplarla, çeşitli senaryolar üretilerek dolandırıcılık faaliyetleri yapılmaya ve şahıslardan sahtekarlıkla para temin edilmeye devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada son olarak Instagram kullanıcısı “Cepvillagsm" tarafından, dolandırmak kastı ile cep telefonu ödüllü bir çekiliş düzenlendiği ve çekiliş sonucunda “IPhone 14 Pro Max” kazandığı beyanında bulunduktan sonra, verilen banka hesap numarasına kargo, KDV ve IMEI ücreti gibi masraflar için para havale edilmesi sağlanarak 54 bin 513 TL para temin edildiği belirtildi.

Vatandaş benzer mağduriyetlerin yaşanmaması adına, internet üzerinden veya sosyal medya platformlarından alışveriş yapacağı zaman çok dikkatli olmaya ve satın alınacak ürünlerin fiziki varlıklarını görmeden, verilen banka hesap numaralarına para havale etmemeye çağırıldı.