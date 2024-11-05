(Kamalı Haber)- Girne’de meydana geldiği iddia edilen olayda 12 yaşındaki yeğenine tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanan E.B dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Çağın Akkara, zanlının "16 Yaşından Küçük Çocuğa Cinsel Tecavüz, Çocuğun Cinsel İstismarı ve Cinsel Saldırı" suçlarından tutuklandığını belirtti. Polis, 25 Ekim 2024 tarihinde, Girne Adli Şube'ye gelen bir ortaokulun rehberi öğretmenin vermiş olduğu bilgide; tanışma amaçlı öğrencilerine soru cevap şeklinde otobiyografi yaptığı zaman; 18 Ekim 2012 doğumlu, 12 yaşındaki, kız çocuğunun vermiş olduğu cevaplardan, birlikte yaşadığı amcası tarafından istismara uğradığını öğrendiğini, bunun üzerine kız çocuğundan yaşadıklarını resim şeklinde anlatmasını istediği zaman amcası ile ilgili resimler çizerek olayı anlatmaya çalıştığını söyleyip konuyu polisin bilgisine getirdiğini açıkladı. Polis, aynı tarihte kız çocuğunun Sosyal Hizmetler Görevlileri huzurunda ifadesinin aldığını, zanlının 2019-2024 yılları arasında, Girne'de, ikametgâhı içerisinde birçok kez cinsel saldırıda bulunduğunu ve cinsel tecavüzde bulunup istismar ettiğini anlattığını söyledi. Polis, iddialar üzerine zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, 2 kez mahkemeye çıkarılarak toplam 10 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde kız çocuğunun anestezi altında çocuk cerrahı tarafından muayenesinin yapıldığını, vajinal veya anal herhangi bir cinsel bulguya rastlanmadığını açıkladı. Polis, zanlının evinde arama yapıldığını, kanunsuz bir şey bulunmadığını, salonda bulunan bir adet kamera kayıt cihazının, kız çocuğunun çizdiği resimlerin emare alındığını belirtti. Polis, resimlerin incelendiğini, cinsel bir temaya rastlanmadığını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, kız çocuğunun psikolojik raporunun beklediğini, Çocuk ve Ergen Psikiyatrileri tarafından kontrol edilmesi gerektiğini, bir uzmanın baktığını ancak 2 doktorun daha muayene edeceğini söyledi. Polis, soruşturma amaçlı zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.



Zanlının avukatı 3 gün ek süre talebine itiraz etmezken, bazı iddialarda bulundu. Avukat, Sosyal Hizmetler Dairesinin kız çocuğunun yasal vasilerinden izin almadan anestezi altında muayenesinin yaptırmasına karar verdiğini belirtti. Savunma, “Olayı gündeme rehber öğretmen getirdi. Öğretmen ailesine haber vermeden sosyal hizmetler devreye soktu. Çocuk yuvaya alındı ancak yine yasal vasilerine haber verilmedi. Amcası olan zanlı polise kayıp ilanı vermeye gidince olayı öğrendi ve öyle tutuklandı. Zanlı olan amcasının yanı sıra başka akrabaları daha bu ülkede yaşıyor, onlara da haber verilmedi.

12 yaşındaki bir çocuğu anesteziye sokmadan önce psikolog muayenesinin yapılması gerekiyordu, zaten bir doktor görse gerçeği anlayacaktı” dedi.

Aktarılan tüm olguları değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.