Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Atletizm Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen Polis-Halk Koşusu, dün saat 07.00’de Polis Genel Müdürü Kasım Kuni tarafından başlatıldı.

Polis tarafından alınan yoğun güvenlik ve trafik tedbirleri ile tamamlanan yarışın ardından ödül törenine geçildi.

11 kategoride gerçekleştirilen ödül törenine, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, PGM I. Yardımcısı Ahmet Beşerler ile İlçe ve PGM-Bölüm Müdürlerinin yanı sıra, Atletizim Federasyonu başkanı Ferhat Sakallı, koşuya sponsor olan Serkan Benzinci (Trucks Trading Ltd.), Hasan Sapsızoğlu (Sapsızoğlu Garaj ve Yedek Parça), Serhat Mengüç ve Yaşar Sapsızoğlu'nun (Oero Trading Ltd.) katılımı ile dereceye girenlere ödülleri verildi.

Ödül töreninin tamamlanmasının ardından koşunun gerçekleşmesi için katkı yapan sponsorlara, Polis Genel Müdürü Kuni tarafından koşu anısı olarak teşekkür plaketi takdim edildi.

Erkekler Genel Klasmanda Hakan Tazegül birinci gelirken, Yusuf Gökalp ikinci, Marwan Mohyaldeen Abdallh Mohame ise üçüncü oldu.

Kadınlar Genel Klasmanında ise Yağmur Bozoğlan birinci olurken, Silviya Güzen ikinci, Buse Üreten üçüncü olarak yarışı tamamladı.