KKTC’de turist olarak bulunan Abdullah Güngören’in Girne’de, bir otel odasında (E-81) bu sabah saat 03.00 sıralarında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polis açıklamasında, Güngören’in ambulansla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda tespit edileceği açıklandı.

-Yördem’in ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonrası belli olacak

Dilekkaya’da 7 Şubat’ta kaldığı evde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren Mikail Yördem’in (E-47) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı, ölüm sebebinin yapılacak tetkikler sonucunda tespit edileceği bildirildi.

Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

-Metehan’da hintkeneviri

Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısında dün 22.00 sıralarında araç park yerinde O.B’nin (E-28) tasarrufunda 120 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından emare olarak alınırken, bahse konu şahıs tutuklandı.

-Güzelyurt’ta butiklerden eşofman çalan şahıs tutuklandı

Güzelyurt’ta 6 Şubat’ta iki ayrı butiğe müşteri olarak giden N.D’nin (K-19) butiklerden toplam 2 bin 370 TL değerindeki iki eşofmanı çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

-KKTC’de izinsiz ikamet eden 10 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün PGM ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucu, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz ikamet eden 10 kişi tutuklandı.

Polis, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

-Dörtyol’da iş kazası…

Dörtyol’da dün 14.30 sıralarında bir inşaatta, Al Amin Hossain (E-36) beton düzeltme işi yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düşerek yaralandı.

Polis açıklamasına göre, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, sağ leğen kemiğinde kırık teşhisiyle Ortopedi servisinde müşahede altına alınan Hossain’in tedavisi sürüyor.

-Gazimağusa’daki denetimlerde ikamet izinsiz 10 kişi ve 1 sürücü tutuklandı… 25 araca trafikten men

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nün sorumluluk alanı içerisinde dün gece 20.00 – 24.00 saatleri arası asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak bulunan 10 kişi tutuklandı.

Kumarhanelerdeki denetimlerde ise, kumarhaneye girmesi yasak 21 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1,780 araç sürücüsü kontrol edildi ve 153’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamsız, 21’i seyrüsefer ruhsatsız ve 1’i sigortasız araç kullanmak, 6’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak olmak üzere toplam 365 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

Denetimlerde 1 sürücü tutuklandı ve 25 araç trafikten men edildi.

-Genel trafik denetimlerinde 2 sürücü tutuklandı, 56 araç trafikten men edildi

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu toplam 3 bin 233 araç sürücüsü kontrol edildi ve 315’i yasal hız sınırı üzerinde süratli, 10’u alkollü içki tesiri altında, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamsız, 2’si sigortasız, 39’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 30’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, biri trafik ışıklarına uymamak, 4 kamyon sürücüsü trafiğe çıkış saatlerine uymamak ve 241’i diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 646 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

Denetimlerde, 2 sürücü tutuklandı 56 araç trafikten men edildi.

-Girne-Tatlısu Ana Yolun'da trafik kazası; bir yaralı…

Girne-Tatlısu Ana Yolu’nun 7-8’inci kilometreleri arasında dün 21.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.



Polis açıklamasına göre, Bilal Ahmed (E-25) 188 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GK 052 plakalı salon araçla Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada önünde seyreden başka bir araca çarparak takla attı.

Açıklamaya göre, Ahmed, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Veli Bıçak (E-37) yönetimindeki KD 428 plakalı salon aracı dikkatsizce sağından geçmeye çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti ve KD 428 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ileriye savrulan KD 428 plakalı araç, yolun solundan yoldan çıkarak yol kenarında bulunan trafik levhasına ve toprak sete de çarpıp dururken, GK 052 plakalı araç yolun solundan yoldan çıkarak toprak sete çarptıktan sonra, takla atıp tekerlekleri üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan KD 428 plakalı araç sürücüsü Veli Bıçak, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. GK 052 plakalı araç sürücüsü Bilal Ahmed ise tutuklandı.

-Vadili ve Pamuklu’da yangın…

Vadili köyünde Ağıllar bölgesinde dün 20.00 sıralarında bir şahsa ait ağılın yanında park halinde bulunan traktörde, henüz nedeni tespit edilemeyen yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü; çıkan yangın sonucu, bahse konu traktörün kabini, motor bölümündeki plastik ve elektrik aksamlarıyla arkasında takılı yem makinesinin kontrol paneli yanarak zarar gördü.

Öte yandan, Pamuklu’da dün 11.30 sıralarında Korman Ltd’e ait prefabrik işçi yatı evinde, muhtemelen klima iç ünitesinin elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre sonucu yangın çıktı.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü; çıkan yangın sonucu, 2 şilte, 3 plastik sandalye, klima iç ünitesi ve binanın elektrik tesisatı tamamen yanarken, çıkan ısı ve dumandan dolayı evin tüm duvarları islendi.