İskele-Karpaz ana yolu üzerinde dün seyir halindeki bir tır araçta meydana gelen yangın, zarara neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lokum Restoran çemberi yakınlarında dün saat 13.30 sıralarında, Bahri Göksu kullanımındaki RN 236 plakalı tır araçta seyir halindeyken, sol arka lastiğinin patlayıp lastikten atılan parçaların aracın sıcak aksamlarına temas ederek, alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, tır aracın arkasında takılı bulunan dorsenin orta ve arka dingilleri, sol dört lastiği ve bir adet körüğü yanarak, zarar gördü.

-Girne’de iş yerinde yangın

Girne’de dün saat 15.30 sıralarında, Atatürk Caddesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinin mutfak odasında, çalışır durumdaki ocağın üstünde unutulan tencerenin ısınıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İşletme sahibi tarafından söndürülen yangın sonucu, tencere ve ocak yanarak zarar gördü.