Karaoğlanoğlu Halk Plajı’nda geçen cumartesi günü boğulma tehlikesi geçirerek, hastanede yoğun bakım servisinde hayatını kaybeden Mıkheıl Arutıunyan’ın (E-28), ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Arutıunyan’ın kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Arutıunyan, deniz içerisinde yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçirerek, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yaşamını yitirmişti.

-Seyir halindeki araçta yangın

Mevlevi-Güzelyurt ana yolu üzerinde bu sabah saat 07.00 sıralarında, seyir halinde bulunan bir salon araçta, benzin filtresinden sızan benzinin sıcak egzoza temas etmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu aracın benzin filtresi, elektrik kabloları, benzin hortumu ve sileceklere ait su bidonu hasar gördü.

Soruşturma devam ediyor.